Ряд стран намерен купить российскую вакцину от COVID-19 для животных

Компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура проявили интерес к российской вакцине от коронавируса для животных, рассказал замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

«В связи с регистрацией случаев заболевания животных COVID-19 во многих странах мира вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

31 марта стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных.

Массовое производство препарата может быть запущено в апреле.

Как ранее рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных.