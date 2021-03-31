В США обратили внимание на активность на ядерном объекте КНДР

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследователей (CSIS) не исключают, что КНДР возобновила или готовится возобновить работы по переработке плутония на ядерном комплексе Йонбёне.

Поводом для подозрений стали спутниковые фотографии, на которых видно, что от одного из зданий комплекса — предполагается, что это радиохимическая лаборатория — поднимается шлейф «пара или дыма».

«Это, хотя и не является показателем самой кампании по переработке (плутония), однако указывает на то, что здание занято и отапливается», — говорится в исследовании.

В материале также отмечается, что эта активность наблюдается после испытаний КНДР ракет малой дальности.

26 марта власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты. В Республике Корея, в свою очередь, сообщили, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

Как уточнил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль, последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.