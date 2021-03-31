В США обратили внимание на активность на ядерном объекте КНДР
Поводом для подозрений стали спутниковые фотографии, на которых видно, что от одного из зданий комплекса — предполагается, что это радиохимическая лаборатория — поднимается шлейф «пара или дыма».
«Это, хотя и не является показателем самой кампании по переработке (плутония), однако указывает на то, что здание занято и отапливается», — говорится в исследовании.
В материале также отмечается, что эта активность наблюдается после испытаний КНДР ракет малой дальности.
26 марта власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты. В Республике Корея, в свою очередь, сообщили, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.
Как уточнил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль, последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.