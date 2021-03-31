Мадуро заявил о подписании с Россией 12 документов о сотрудничестве

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Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что Москва и Каракас подписали 12 документов о сотрудничестве в различных сферах.

«Были подписаны 12 документов о сотрудничестве в финансовой, энергетической, военной сферах, в сфере здравоохранения и продуктов питания, медикаментов и вакцин для Венесуэлы. Россия и Венесуэла демонстрируют модель образцовых отношений между гигантской евразийской державой мирового масштаба и маленькой южноамериканской страной», — сказал глава государства, его слова приводит ТАСС.

Мадуро добавил что очередное заседание межправительственной комиссии запланировано на конец следующего полугодия.

30 марта Россия и Венесуэла подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства.

Также в Каракасе с Мадуров встретился российский вице-премьер Юрий Борисов.

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