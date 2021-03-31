Борисов и Мадуро провели переговоры в Каракасе

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Российский вице-премьер Юрий Борисов в Каракасе встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Борисов и Мадуро провели переговоры в Каракасе
  • Reuters

Во время встречи в президентском дворце «Мирафлорес» стороны обсудили повестку и итоги встречи сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

Также был подписан заключительный акт по итогам переговоров Борисова с вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Венесуэлы Тареком Эль-Айссами.

«Встреча прошла в атмосфере гармонии, братства, взаимного уважения и понимания. Стороны выразили взаимное удовлетворение достигнутыми результатами в продвижении сотрудничества», — цитирует документ РИА Новости.

30 марта Россия и Венесуэла подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства.

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