Борисов и Мадуро провели переговоры в Каракасе

Российский вице-премьер Юрий Борисов в Каракасе встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Во время встречи в президентском дворце «Мирафлорес» стороны обсудили повестку и итоги встречи сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

Также был подписан заключительный акт по итогам переговоров Борисова с вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Венесуэлы Тареком Эль-Айссами.

«Встреча прошла в атмосфере гармонии, братства, взаимного уважения и понимания. Стороны выразили взаимное удовлетворение достигнутыми результатами в продвижении сотрудничества», — цитирует документ РИА Новости.

30 марта Россия и Венесуэла подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства.