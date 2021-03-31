Почти 30 организаций в США призвали Байдена к диалогу с Россией
- Reuters
«Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы очень встревожены недавним негативным обменом мнениями между лидерами двух стран, у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира», — приводит издание отрывок обращения.
Авторы письма призвали администрацию Байдена «усиленно вести переговоры по ядерным вооружениям с российским правительством».
Среди подписантов заявления значатся такие организации левого толка, как «Справедливые демократы», «Синяя Америка», «Требуем прогресса», «Наша революция» и «Прогрессивные демократы Америки».
18 марта Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.
Он также пожелал здоровья американскому коллеге, комментируя утвердительный ответ Байдена на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».
Байден заявил, что проведёт новые переговоры с Путиным «на каком-то этапе».