Почти 30 организаций в США призвали Байдена к диалогу с Россией

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В США 27 организаций обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом прекратить «безрассудную риторику» в отношении российского лидера Владимира Путина и начать конструктивные двусторонние переговоры. Совместное письмо организаций получила редакция газеты The Hill.
Почти 30 организаций в США призвали Байдена к диалогу с Россией
  • Reuters

«Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы очень встревожены недавним негативным обменом мнениями между лидерами двух стран, у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира», — приводит издание отрывок обращения.

Авторы письма призвали администрацию Байдена «усиленно вести переговоры по ядерным вооружениям с российским правительством».

Среди подписантов заявления значатся такие организации левого толка, как «Справедливые демократы», «Синяя Америка», «Требуем прогресса», «Наша революция» и «Прогрессивные демократы Америки».

18 марта Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.

Он также пожелал здоровья американскому коллеге, комментируя утвердительный ответ Байдена на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

Байден заявил, что проведёт новые переговоры с Путиным «на каком-то этапе».

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