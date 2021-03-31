Госдеп счёл недобросовестным доклад КНР о нарушении прав человека в США

В США назвали недобросовестным опубликованный Госсоветом КНР доклад «О нарушении прав человека в США — 2020». С таким заявлением выступила на брифинге исполняющая обязанности помощника госсекретаря Лиза Питерсон.

Как пишет ТАСС, её попросили прокомментировать доклад Китая, который был опубликован на прошлой неделе.

«Доклад Пекина, судя по всему, не является добросовестным. Пекин продемонстрировал свою уверенность в нашей свободной прессе, полагаясь на то, что наши независимые СМИ будут распространять доклад Пекина», — сказала Питерсон.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон «приветствует конструктивный анализ своей деятельности в области прав человека со стороны правозащитных групп, журналистов, представителей СМИ, других демократических правительств и многосторонних организаций».

Согласно докладу Госсовета Китая, власти США проводят неэффективную политику социального обеспечения, которая привела к возникновению продовольственного кризиса на фоне пандемии и угрозе голода для миллионов американцев.

22 марта США ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, после чего Пекин ввёл ответные санкции.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен возмутился такой реакцией, назвав её безосновательной.