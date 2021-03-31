Госдеп счёл недобросовестным доклад КНР о нарушении прав человека в США

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В США назвали недобросовестным опубликованный Госсоветом КНР доклад «О нарушении прав человека в США — 2020». С таким заявлением выступила на брифинге исполняющая обязанности помощника госсекретаря Лиза Питерсон.
Госдеп счёл недобросовестным доклад КНР о нарушении прав человека в США
  • Reuters

Как пишет ТАСС, её попросили прокомментировать доклад Китая, который был опубликован на прошлой неделе.

«Доклад Пекина, судя по всему, не является добросовестным. Пекин продемонстрировал свою уверенность в нашей свободной прессе, полагаясь на то, что наши независимые СМИ будут распространять доклад Пекина», — сказала Питерсон.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон «приветствует конструктивный анализ своей деятельности в области прав человека со стороны правозащитных групп, журналистов, представителей СМИ, других демократических правительств и многосторонних организаций».

Согласно докладу Госсовета Китая, власти США проводят неэффективную политику социального обеспечения, которая привела к возникновению продовольственного кризиса на фоне пандемии и угрозе голода для миллионов американцев.

22 марта США ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, после чего Пекин ввёл ответные санкции.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен возмутился такой реакцией, назвав её безосновательной.

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