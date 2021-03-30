Трамп запустил свой новый сайт
- Reuters
«Офис Дональда Трампа привержен сохранению прекрасного наследия администрации Трампа, в то же время продвигая политику «Америка прежде всего». С помощью гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стараться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев населения, пока мы надеемся построить по-настоящему великое будущее США», — говорится в заявлении.
Отмечается, что офис экс-президента остается приверженным сохранению достижений администрации Трампа и построению будущего США.
Ранее сообщалось, что Белый дом создаст рабочую группу для проведения расследования возможного вмешательства администрации 45-го президента США Дональда Трампа в научную деятельность.