В США изучат возможные попытки Трампа вмешаться в научные исследования

Белый дом создаст рабочую группу для проведения расследования возможного вмешательства администрации 45-го президента США Дональда Трампа в научную деятельность.

Об этом говорится в письме, направленном руководителям федеральных госструктур.

«Восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада ученых из различных госорганов, которые привнесут в это дело свои разнообразные взгляды», — приводит ТАСС выдержку из документа.

В частности, группа намерена рассмотреть вопрос о том, позволяло ли предыдущее правительство политике вмешиваться в научные вопросы.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели планирует посетить границу США с Мексикой.