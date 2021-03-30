В США изучат возможные попытки Трампа вмешаться в научные исследования
- Reuters
Об этом говорится в письме, направленном руководителям федеральных госструктур.
«Восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада ученых из различных госорганов, которые привнесут в это дело свои разнообразные взгляды», — приводит ТАСС выдержку из документа.
В частности, группа намерена рассмотреть вопрос о том, позволяло ли предыдущее правительство политике вмешиваться в научные вопросы.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели планирует посетить границу США с Мексикой.