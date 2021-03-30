В США изучат возможные попытки Трампа вмешаться в научные исследования

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Белый дом создаст рабочую группу для проведения расследования возможного вмешательства администрации 45-го президента США Дональда Трампа в научную деятельность.
В США изучат возможные попытки Трампа вмешаться в научные исследования
  • Reuters

Об этом говорится в письме, направленном руководителям федеральных госструктур. 

«Восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада ученых из различных госорганов, которые привнесут в это дело свои разнообразные взгляды», — приводит ТАСС выдержку из документа.

В частности, группа намерена рассмотреть вопрос о том, позволяло ли предыдущее правительство политике вмешиваться в научные вопросы.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели планирует посетить границу США с Мексикой.

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