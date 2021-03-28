Трамп рассказал о планах посетить границу США с Мексикой

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели планирует посетить границу США с Мексикой.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, многие люди хотят, чтобы он приехал на границу.

Трамп также подверг критике решения действующего президента США Джо Байдена в миграционной сфере.

18 февраля лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер и его однопартиец сенатор Роберт Менендес официально внесли в законодательный орган законопроект, дающий возможность мигрантам получить американское гражданство.