Трамп рассказал о планах посетить границу США с Мексикой
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, многие люди хотят, чтобы он приехал на границу.
Трамп также подверг критике решения действующего президента США Джо Байдена в миграционной сфере.
18 февраля лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер и его однопартиец сенатор Роберт Менендес официально внесли в законодательный орган законопроект, дающий возможность мигрантам получить американское гражданство.