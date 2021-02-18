Законопроект о гражданстве для мигрантов внесён в конгресс США
- Reuters
«Я рад представить вместе с Робертом Менендесом и демократами сената Закон о гражданстве, который реформирует нашу разрушенную миграционную систему», — написал Шумер в Twitter.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что законопроект президента США Джо Байдена «предоставляет усердно работающим людям, которые хотят присоединиться к сообществу и десятилетиями живут здесь, возможность получить гражданство».
Ранее Байден подписал три указа о смягчении иммиграционной политики, которая была ужесточена при Дональде Трампе.