Трамп обвинил своих экс-советников по коронавирусу в саморекламе

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал своих бывших советников по коронавирусу — главного инфекциониста США Энтони Фаучи и экс-координатора Белого дома по вопросам COVID Дебору Беркс.

Критику Трампа вызвали интервью Беркс и Фаучи CNN, где они рассказали о своих сложных отношениях с Трампом.

«Основываясь на их интервью, я счел, что пора во весь голос рассказать насчет доктора Фаучи и доктора Беркс, занимающихся саморекламой и пытающихся прикрыть свою плохую интуицию и неудачные рекомендации, которые я, по счастью, почти всегда отменял», — приводит РИА Новости заявление Трампа.

Он отметил, что оба эксперта занимаются саморекламой.

Ранее сообщалось, что Белый дом создаст рабочую группу для проведения расследования возможного вмешательства администрации 45-го президента США Дональда Трампа в научную деятельность.