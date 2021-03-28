Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться постами

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Словацкий премьер Игорь Матович заявил, что готов поменяться постами в правительстве с главой Министерства финансов страны Эдуардом Хегером.
Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться постами
  • Reuters

«На заседании руководства нашей партии... я заявил, что готов покинуть пост премьера и поменяться местами с Эдуардом Хегером», — цитирует РИА Новости Матовича.

По его словам, в таком случае Хегер станет премьером, а сам Матович займёт пост главы Минфина.

В свою очередь, действующий министр финансов заявил, что готов возглавить кабмин.

Он уточнил, что другие партии правящей коалиции дали предварительное согласие на подобную замену.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала Матовича уйти в отставку для разрешения кризиса в кабмине.

В начале марта главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины «Спутник V» в правящей коалиции.

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