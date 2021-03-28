Посол Польши в России не согласен с заявлениями о русофобии в ЕС и НАТО

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Новый посол Польши в России Кшиштоф Краевский считает, что отношение ЕС или НАТО к России сложно назвать русофобским. По его мнению, европейская политика в отношении Москвы стала результатом «неприязненных действий с российской стороны».
Посол Польши в России не согласен с заявлениями о русофобии в ЕС и НАТО
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Об этом он сказал в интервью Интерфаксу.

«В последние месяцы и годы мы постоянно получаем сигналы о том, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с Евросоюзом, о чем я могу только сожалеть», — сообщил дипломат.

Как считает посол, ЕС и России нужны конструктивные отношения, «основанные на уважении международных обязательств».

Комментируя заявления Москвы о русофобской повестке в ЕС и НАТО, Краевский сказал, что термин «русофобский» «сложно использовать в контексте отношений ЕС или НАТО к России».

«Русофобия» характеризуется фобическим, неестественным и иррациональным страхом или боязнью», — цитирует его агентство.

При этом посол согласился с предложением Москвы выстраивать отношения, «основанные на фактах, а не на фобиях».

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коллективный Запад во главе с США практикует политику сдерживания в отношении России. По её словам, «русофобия — это та волшебная палочка, которая приходит на помощь, когда нужно показать, что они якобы едины». 

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