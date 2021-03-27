Польша будет наказывать суда за участие в реализации «Северного потока»

Власти Польши ужесточат отношение к судам, которые нарушают санкции против «Северного потока — 2», среди них уже числятся два судна под польским флагом, принадлежащих немецкому судовладельцу. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на замминистра инфраструктуры страны Гжегожа Витковски.

Речь идёт о судах Krebs Geo и Krebs Jet, которые зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.

По словам замминистра, «ни одно из судов под польским флагом не может ущемлять экономические интересы польского государства».

«И эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту «Северный поток — 2». С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задержать их для проверки», — сказал Витковски.

Ранее главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2».