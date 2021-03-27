Польша будет наказывать суда за участие в реализации «Северного потока»

Короткая ссылка
Власти Польши ужесточат отношение к судам, которые нарушают санкции против «Северного потока — 2», среди них уже числятся два судна под польским флагом, принадлежащих немецкому судовладельцу. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на замминистра инфраструктуры страны Гжегожа Витковски.
Польша будет наказывать суда за участие в реализации «Северного потока»
  • Reuters

Речь идёт о судах Krebs Geo и Krebs Jet, которые зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.

По словам замминистра, «ни одно из судов под польским флагом не может ущемлять экономические интересы польского государства».

«И эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту «Северный поток — 2». С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задержать их для проверки», — сказал Витковски.

Ранее главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить