Макрон призвал не забывать о проблеме СПИДа на фоне пандемии COVID-19

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не забывать о проблеме СПИДа, несмотря на пандемию коронавируса в мире.
Макрон призвал не забывать о проблеме СПИДа на фоне пандемии COVID-19
  • Reuters

Пандемия, которая влияет на жизнь общества, уже более года «затмевает» другие проблемы, написал французский лидер в Facebook.

«Таким образом, кризис в области здравоохранения привёл к серьёзному сокращению масштабов тестирования на ВИЧ. Это большая опасность, поскольку когда вы не знаете, что у вас СПИД, то не получаете вовремя медицинскую поддержку, вы подвергаете опасности себя и других, потому что вы меньше думаете о мерах предосторожности», — говорится в публикации президента.

Макрон призвал граждан делать пожертвования для борьбы с распространением ВИЧ, а также на научные исследования.

В феврале вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Роспотребнадзору проработать вопрос о проведении исследований эффективности вакцинации от коронавируса в группе людей, живущих с ВИЧ.

В конце 2020 года она рассказала, что темпы распространения ВИЧ-инфекции в России замедлились, однако это не значит, что их не выявляют.

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