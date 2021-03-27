Несколько человек пострадали в результате стрельбы на юго-востоке США
«Полиция Вирджинии-Бич расследует стрельбу с несколькими пострадавшими, чьи ранения могут представлять угрозу жизни», — говорится в Twitter.
На месте работают сотрудники полиции.
Ранее президент США Джо Байден призвал к ужесточению контроля штурмового огнестрельного оружия в стране после того, как десять человек погибли в результате стрельбы в Колорадо.
23 марта неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина в городе Боулдер в американском штате Колорадо. Позднее нападавший переместился внутрь здания.
Тогда погибли десять человек, в том числе полицейский. Личность нападавшего установлена, ему предъявлены обвинения.