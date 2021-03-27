Несколько человек пострадали в результате стрельбы на юго-востоке США

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Несколько человек пострадали в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на юго-востоке США, сообщили в местной полиции.

«Полиция Вирджинии-Бич расследует стрельбу с несколькими пострадавшими, чьи ранения могут представлять угрозу жизни», — говорится в Twitter.

На месте работают сотрудники полиции.

Ранее президент США Джо Байден призвал к ужесточению контроля штурмового огнестрельного оружия в стране после того, как десять человек погибли в результате стрельбы в Колорадо.

23 марта неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина в городе Боулдер в американском штате Колорадо. Позднее нападавший переместился внутрь здания.

Тогда погибли десять человек, в том числе полицейский. Личность нападавшего установлена, ему предъявлены обвинения.

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