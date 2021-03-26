Во Франции выявлено 13 случаев заболевания новым штаммом COVID-19

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За последние сутки во Франции было зафиксировано 13 новых случаев заболевания новым штаммом коронавируса, который распространяется в регионе Бретань на северо-западе страны.
Во Франции выявлено 13 случаев заболевания новым штаммом COVID-19
  • Reuters

«Мы можем подтвердить, что 13 человек заразились бретонским штаммом коронавируса», — цитирует ТАСС главу регионального агентства здравоохранения (ARS) Стефана Мюлье.

Он уточнил, что из них семь человек скончались.

Глава агентства также сообщил, что на данный момент изучается ещё 219 возможных случаев заболевания этим штаммом.

26 марта во Франции за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 45 641 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 424 087.

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