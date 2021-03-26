Блинкен нанесёт виртуальный визит в штаб-квартиру ООН 29 марта

Госсекретарь США Энтони Блинкен нанесёт виртуальный визит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 29 марта.

Как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, заседание Совета Безопасности ООН состоится под председательством главы американской дипломатии и будет посвящено рассмотрению гуманитарной ситуации в Сирии.

На этом совещании Блинкен выскажется на тему обеспечения общенационального прекращения огня в Сирии и беспрепятственного гуманитарного доступа к наиболее уязвимым группам населения.

Кроме того, госсекретарь проведёт переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее президент США Джо Байден принял участие в саммите глав государств и правительств Евросоюза по видеосвязи.