Блинкен нанесёт виртуальный визит в штаб-квартиру ООН 29 марта

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Госсекретарь США Энтони Блинкен нанесёт виртуальный визит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 29 марта.
Блинкен нанесёт виртуальный визит в штаб-квартиру ООН 29 марта
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, заседание Совета Безопасности ООН состоится под председательством главы американской дипломатии и будет посвящено рассмотрению гуманитарной ситуации в Сирии.

На этом совещании Блинкен выскажется на тему обеспечения общенационального прекращения огня в Сирии и беспрепятственного гуманитарного доступа к наиболее уязвимым группам населения.

Кроме того, госсекретарь проведёт переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. 

Ранее президент США Джо Байден принял участие в саммите глав государств и правительств Евросоюза по видеосвязи.

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