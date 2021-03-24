США и ЕС договорились запустить диалог по Китаю, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Мы договорились запустить диалог ЕС — США по Китаю таким образом, чтобы обсудить все возможности и все трудности, с которыми мы сталкиваемся», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, будут встречи на уровне высокопоставленных представителей по таким вопросам, как права человека, безопасность, климат.

Блинкен находится с визитом в Брюсселе. Он принял участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО, встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и переговорил с Боррелем.

Среди прочего он заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют собой военные угрозы для Запада.