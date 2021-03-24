США и ЕС договорились координировать действия в отношении России
- Reuters
«Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому», — цитирует дипломата РИА Новости.
Блинкен находится с визитом в Брюсселе. Он принял участие в заседании министров иностранных дел НАТО, встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и переговорил с Боррелем.
Среди прочего он заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому.
Российский МИД рекомендовал странам — членам НАТО заняться решением внутренних проблем.