США и ЕС договорились координировать действия в отношении России

США и Евросоюз обсудили «конфронтационное поведение» России и договорились координировать действия в отношении Москвы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому», — цитирует дипломата РИА Новости.

Блинкен находится с визитом в Брюсселе. Он принял участие в заседании министров иностранных дел НАТО, встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и переговорил с Боррелем.

Среди прочего он заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому.

Российский МИД рекомендовал странам — членам НАТО заняться решением внутренних проблем.