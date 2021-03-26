В Минздраве ФРГ оценили нагрузку на систему здравоохранения страны

В апреле мощность системы здравоохранения Германии по размещению и лечению инфицированных коронавирусом может достигнуть своего предела, сообщает Минздрав страны.

«В данный момент количество заболевших растёт слишком быстро, а распространение различных вариантов вируса делает ситуацию ещё более опасной», — цитирует ТАСС заявление министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

Он отметил, что если подобная тенденция не пойдёт на спад, то Германия рискует столкнуться с тем, что система здравоохранения достигнет в апреле предела нагрузки.

Ранее сообщалось, что в Германии за сутки выявили более 22 тыс. случаев коронавируса. Власти страны продлили карантин, введённый из-за коронавируса, до 18 апреля.