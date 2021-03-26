В Минздраве ФРГ оценили нагрузку на систему здравоохранения страны
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«В данный момент количество заболевших растёт слишком быстро, а распространение различных вариантов вируса делает ситуацию ещё более опасной», — цитирует ТАСС заявление министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.
Он отметил, что если подобная тенденция не пойдёт на спад, то Германия рискует столкнуться с тем, что система здравоохранения достигнет в апреле предела нагрузки.
Ранее сообщалось, что в Германии за сутки выявили более 22 тыс. случаев коронавируса. Власти страны продлили карантин, введённый из-за коронавируса, до 18 апреля.