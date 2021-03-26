Норвегия откладывает принятие решения об использовании AstraZeneca

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Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг сообщила, что решение о применении вакцины AstraZeneca отложено, и заявила о необходимости провести дополнительные исследования.
Норвегия откладывает принятие решения об использовании AstraZeneca
  • Reuters

«Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение до 15 апреля», — цитирует NRK Столтенберг.

Ранее сообщалось, что ряд стран Европы решил возобновить вакцинацию от коронавируса вакциной AstraZeneca.

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