Норвегия откладывает принятие решения об использовании AstraZeneca
Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг сообщила, что решение о применении вакцины AstraZeneca отложено, и заявила о необходимости провести дополнительные исследования.
- Reuters
«Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение до 15 апреля», — цитирует NRK Столтенберг.
Ранее сообщалось, что ряд стран Европы решил возобновить вакцинацию от коронавируса вакциной AstraZeneca.
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