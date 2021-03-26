Норвегия откладывает принятие решения об использовании AstraZeneca

Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг сообщила, что решение о применении вакцины AstraZeneca отложено, и заявила о необходимости провести дополнительные исследования.

Reuters

«Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение до 15 апреля», — цитирует NRK Столтенберг. Ранее сообщалось, что ряд стран Европы решил возобновить вакцинацию от коронавируса вакциной AstraZeneca.