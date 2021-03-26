В Pfizer заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса на детях

Американская компания Pfizer объявила о начале клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях от шести месяцев до 11 лет включительно.

«Совместно с нашим партнёром BioNTech мы ввели дозу первым детям-участникам в продолжающемся глобальном исследовании фазы 1/2/3», — заявил представитель компании в эфире телеканала n-tv.

Он добавил, что целью клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и эффективности вакцины у детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

«Мы гордимся тем, что проводим это столь необходимое исследование для детей и семей, с нетерпением ожидающих возможной вакцинации», — подчеркнул сотрудник Pfizer.

Ожидается, что в испытаниях примут участие почти 4,5 тыс. детей.

Pfizer рассчитывает, что препарат можно будет использовать в этой возрастной группе с начала следующего года.

Ранее американская компания Moderna объявила о запуске клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях.