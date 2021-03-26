В Pfizer заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса на детях

Короткая ссылка
Американская компания Pfizer объявила о начале клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях от шести месяцев до 11 лет включительно.
В Pfizer заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса на детях
  • Reuters

«Совместно с нашим партнёром BioNTech мы ввели дозу первым детям-участникам в продолжающемся глобальном исследовании фазы 1/2/3», — заявил представитель компании в эфире телеканала n-tv.

Он добавил, что целью клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и эффективности вакцины у детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

«Мы гордимся тем, что проводим это столь необходимое исследование для детей и семей, с нетерпением ожидающих возможной вакцинации», — подчеркнул сотрудник Pfizer.

Ожидается, что в испытаниях примут участие почти 4,5 тыс. детей.

Pfizer рассчитывает, что препарат можно будет использовать в этой возрастной группе с начала следующего года.

Ранее американская компания Moderna объявила о запуске клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить