В МИД России оценили мировые потери из-за пандемии COVID-19

Общемировые потери из-за пандемии коронавируса уже составили более $3,5 трлн. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Пандемия COVID-19, очевидно, войдёт в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. Её последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения», — приводит РИА Новости его слова.

Вершинин отметил, что, по оценкам экспертов, пандемия является крупнейшим глобальным кризисом со времён Второй мировой войны.

«Потери мировой экономики составили более $3,5 трлн. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года», — добавил дипломат.

В феврале генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер оценил последствия пандемии COVID-19.