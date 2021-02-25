В Международной организации труда оценили последствия пандемии

Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер оценил последствия пандемии.

«В 2020 году по сравнению с окончанием 2019-го количество рабочих часов сократилось на 8,8%. Наш базовый сценарий на 2021 год предполагает потерю 3% рабочих часов — то есть речь идёт о некотором улучшении ситуации», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ожидается, что восстановление наступит во второй половине года, когда вакцина станет широкодоступной и пандемия будет окончательно взята под контроль.

«Пессимистичный сценарий предполагает потерю 4,6% часов, оптимистичный — 1,3%. Это говорит о том, что даже в лучшем случае нам не удастся вернуться на тот уровень занятости, который у нас был до пандемии», — отметил Райдер.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.