В Международной организации труда оценили последствия пандемии

Короткая ссылка
Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер оценил последствия пандемии.
В Международной организации труда оценили последствия пандемии
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«В 2020 году по сравнению с окончанием 2019-го количество рабочих часов сократилось на 8,8%. Наш базовый сценарий на 2021 год предполагает потерю 3% рабочих часов — то есть речь идёт о некотором улучшении ситуации», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ожидается, что восстановление наступит во второй половине года, когда вакцина станет широкодоступной и пандемия будет окончательно взята под контроль.

«Пессимистичный сценарий предполагает потерю 4,6% часов, оптимистичный — 1,3%. Это говорит о том, что даже в лучшем случае нам не удастся вернуться на тот уровень занятости, который у нас был до пандемии», — отметил Райдер.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить