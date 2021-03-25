В Кремле заявили о заинтересованности в диалоге с Японией
- РИА Новости
«Мы заинтересованы в диалоге с Японией, мы заинтересованы в том, чтобы беречь и развивать ту диалоговую инфраструктуру, которая была налажена за последние годы, за последние несколько лет», — сказал Песков.
Он напомнил, что президент России многократно общался с премьер-министром Японии за последние три-четыре года.
«Мы надеемся, что, как только позволят обстоятельства, это общение на высшем уровне возобновится и все самые актуальные вопросы наших двусторонних отношений будут обсуждаться в ходе этого общения», — сказал Песков.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, однако будет делать это только в соответствии с основным российским законом.