Одна из федеральных земель ФРГ начнёт выходить из карантина с 6 апреля

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Федеральная земля Германии Саар начнёт первый этап выхода из карантина с 6 апреля, сообщил премьер-министр региона Тобиас Ханс.
Одна из федеральных земель ФРГ начнёт выходить из карантина с 6 апреля
  • Reuters

Как передаёт Zeit Online, с 6 апреля возобновят работу кинотеатры, фитнес-залы и рестораны под открытым небом, а с 18 апреля возможно открытие других сфер.

Кроме того, в рамках первого этапа снятия ограничений планируется разрешить встречаться на открытом воздухе или заниматься спортом компаниями до десяти человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение о продлённых выходных по случаю пасхальных праздников в стране.

По её словам, в ФРГ решено продлить режим карантина, введённого из-за коронавируса, до 18 апреля. При этом с 1 по 5 апреля в стране будет действовать «принцип сокращения контактов».

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