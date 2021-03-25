Одна из федеральных земель ФРГ начнёт выходить из карантина с 6 апреля
- Reuters
Как передаёт Zeit Online, с 6 апреля возобновят работу кинотеатры, фитнес-залы и рестораны под открытым небом, а с 18 апреля возможно открытие других сфер.
Кроме того, в рамках первого этапа снятия ограничений планируется разрешить встречаться на открытом воздухе или заниматься спортом компаниями до десяти человек.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение о продлённых выходных по случаю пасхальных праздников в стране.
По её словам, в ФРГ решено продлить режим карантина, введённого из-за коронавируса, до 18 апреля. При этом с 1 по 5 апреля в стране будет действовать «принцип сокращения контактов».