Меркель отменила решение о продлённых выходных в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение о продлённых выходных по случаю пасхальных праздников в стране. Об этом информирует Die Welt.

Отмечается, что в ходе экстренного онлайн-совещания с главами регионов Меркель заявила, что отменяет решение о продлённых выходных днях с 1 по 5 апреля, которое было принято в рамках борьбы с коронавирусом.

«Идея пасхальных праздников была разработана с наилучшими намерениями. Необходимо замедлить третью волну пандемии», — сказала она.

При этом Меркель объяснила, что возникло много вопросов, в том числе о выплате заработной платы и работе предприятий и магазинов, и добавила, что эту ситуацию «невозможно было решить в краткие сроки».

Она также заявила, что произошедшая ситуация является её ошибкой.

Ранее Меркель сообщила, что власти страны договорились о продлении режима карантина, введённого из-за коронавируса, до 18 апреля.

Также она заявляла, что с 1 по 5 апреля в ФРГ будет действовать «принцип сокращения контактов».