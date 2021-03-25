Глава МО Словакии временно возглавит МИД после отставки министра

Министр обороны Словакии Ярослав Надь временно возглавит МИД страны после отставки главы ведомства Ивана Корчока на фоне кризиса в кабмине.

Об этом, как передаёт газета Plus jeden deň, сообщил Корчок.

24 марта Корчок и министр образования Словакии Бронислав Грюлинг объявили об отставке.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьера страны Игоря Матовича уйти в отставку для разрешения кризиса в кабмине.

В начале марта главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины «Спутник V» в правящей коалиции.