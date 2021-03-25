Голикова рассказала о миссиях Роспотребнадзора во время пандемии

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что специалисты Роспотребнадзора за время пандемии коронавируса организовали 20 миссий в 12 стран.

«Специалисты реализовали 20 миссий в 12 стран за период пандемии», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она добавила, что тест-системы Роспотребнадзора на COVID-19 применяются в 50 странах мира.

Согласно данным на 25 марта, в России в течение суток зарегистрирован 9221 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. С начала эпидемии в России подтверждено 4 492 692 случая COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.