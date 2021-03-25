Путин поздравил президента Греции с Днём независимости страны

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму греческим президенту и премьер-министру Катерине Сакелларопулу и Кириакосу Мицотакису по случаю Дня независимости Греции.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В поздравительных телеграммах Владимир Путин подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Грецией, основывающимся на давних традициях дружбы, культурной и духовной близости», — говорится в сообщении.

Глава государства также выразил уверенность, что проведение Года истории Россия — Греция в 2021 году ещё больше укрепит взаимовыгодные связи между двумя странами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Грецию для участия в торжествах по случаю 200-летия Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 годов.

Он отметил, что отношения Греции и России основаны на особой исторической, культурной и духовной близости народов.