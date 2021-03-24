Мишустин оценил отношения Греции и России

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Отношения Греции и России основаны на особой исторической, культурной и духовной близости народов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин оценил отношения Греции и России
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«В тяжёлые времена Греция и Россия всегда помогали друг другу и были вместе. Это наше общее наследие, которым мы все дорожим», — цитирует ТАСС слова Мишустина на встрече в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Также он передал Мицотакису наилучшие пожелания от российского президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин прибыл в Грецию для участия в торжествах по случаю 200-летия Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 годов.

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