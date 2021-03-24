Премьер-министр России прибыл в Грецию

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Грецию для участия в торжествах по случаю 200-летия Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 годов.

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