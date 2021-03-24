Премьер-министр России прибыл в Грецию
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Грецию для участия в торжествах по случаю 200-летия Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 годов.
- © РИА Новости / Дмитрий Астахов
Об этом сообщает РИА Новости.
Глава правительства России будет находиться в Греции с двухдневным визитом.
Ранее сообщалось, что в рамках своего рабочего визита Мишустин запланировал переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
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