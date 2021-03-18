Мишустин посетит Грецию

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Российский премьер Михаил Мишустин приедет в Грецию для участия в памятных мероприятиях по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821—1829 годов.
Мишустин посетит Грецию
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Председатель правительства России примет участие в мероприятиях, приуроченных к 200-летию Греческой национально-освободительной революции. Запланированы переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сферах и других областях», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял посла Греции Екатерини Нассика.

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