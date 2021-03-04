Замглавы МИД России провёл встречу с послом Греции

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Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял посла Греции Екатерини Нассика.
Замглавы МИД России провёл встречу с послом Греции
  • ©Министерство иностранных дел Российской Федерации

Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

В конце февраля сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его греческий коллега Никос Дендиас обсудили по телефону предстоящие двусторонние контакты на политическом уровне.

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