Замглавы МИД России провёл встречу с послом Греции

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял посла Греции Екатерини Нассика.

Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

В конце февраля сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его греческий коллега Никос Дендиас обсудили по телефону предстоящие двусторонние контакты на политическом уровне.