Лавров обсудил предстоящие двусторонние контакты с главой МИД Греции

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его греческий коллега Никос Дендиас обсудили по телефону предстоящие двусторонние контакты на политическом уровне.
Лавров обсудил предстоящие двусторонние контакты с главой МИД Греции
  • РИА Новости

«Обсуждены предстоящие двусторонние контакты на политическом уровне», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Были обсуждены контакты, которые пройдут в рамках мероприятий, приуроченных к Году истории Россия — Греция и празднованию 200-летия начала национально-освободительной борьбы в Греции.

Также стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие всего комплекса российско-греческого сотрудничества.

Ранее в Еврокомиссии ответили на запрос депутата от Греции Лефтериса Николау-Алаваноса, который поинтересовался, как ЕК планирует помогать греческим фермерам, несущим убытки в связи с российским эмбарго.

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