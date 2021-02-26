Лавров обсудил предстоящие двусторонние контакты с главой МИД Греции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его греческий коллега Никос Дендиас обсудили по телефону предстоящие двусторонние контакты на политическом уровне.

«Обсуждены предстоящие двусторонние контакты на политическом уровне», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Были обсуждены контакты, которые пройдут в рамках мероприятий, приуроченных к Году истории Россия — Греция и празднованию 200-летия начала национально-освободительной борьбы в Греции.

Также стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие всего комплекса российско-греческого сотрудничества.

Ранее в Еврокомиссии ответили на запрос депутата от Греции Лефтериса Николау-Алаваноса, который поинтересовался, как ЕК планирует помогать греческим фермерам, несущим убытки в связи с российским эмбарго.