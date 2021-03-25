Эксперт оценила обращение депутата ЕП от Франции по «Северному потоку — 2»

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT обращение депутата Европарламента (ЕП) от Франции Матильды Андруэ, в котором она подняла вопрос о необходимости противостоять введённым США санкциям против газопровода «Северный поток — 2» и защитить экономические интересы ЕС.

«На мой взгляд, вода камень точит. Дело в том, что страны ЕС по большей части входят ещё и в военно-политический блок НАТО, а лидерство США в данном блоке не оспаривается. Соответственно, не оспаривается лидерство США во внешней позиции… Они таким образом должны солидаризироваться с США по другим вопросам… Это сказывается и в мирных аспектах: с кем лучше взаимодействовать, с кем не взаимодействовать, каким образом выбирать общую позицию… Эти высказывания являются очень важным сигналом к тому, что ЕС всё-таки осознаёт, что нужно защищать свои национальные интересы», — отметил эксперт.

По её словам, другая же стадия будет связана с тем, каким образом Европейский союз будет это делать.

«Конечно же, лучше всего это делать законодательно и ответным образом. По всей видимости, они будут селективно к каждому вопросу подходить. Если по «Северному потоку — 2» это жизненно важная задача, они будут её решать, будут договариваться, будут убеждать США, а есть вопросы, по которым они просто согласятся, чтобы уступить в одном каком-то моменте, но по «Северному потоку —2» — всё-таки решить этот вопрос. То есть уступки будут», — заключила Ерёмина.

Ранее европарламентарий от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») в своём обращении к Еврокомиссии подняла вопрос о необходимости противостоять введённым США санкциям против газопровода «Северный поток — 2» и защитить экономические интересы ЕС.

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