МИД Британии приветствовал санкции Канады против россиян
- globallookpress.com
«Великобритания приветствует предпринятый Канадой решительный шаг», — написал министр в Twitter.
Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».
В Кремле эти меры назвали незаконными и пообещали предпринять ответные шаги.
Посольство России в Оттаве заявило, что очередные антироссийские санкции абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны.