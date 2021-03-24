МИД Британии приветствовал санкции Канады против россиян

Лондон приветствует решение Канады ввести санкции в отношении российских официальных лиц, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Великобритания приветствует предпринятый Канадой решительный шаг», — написал министр в Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».

В Кремле эти меры назвали незаконными и пообещали предпринять ответные шаги.

Посольство России в Оттаве заявило, что очередные антироссийские санкции абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны.