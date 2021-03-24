В посольстве России прокомментировали санкции Канады против россиян

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В российском посольстве в Оттаве прокомментировали введение Канадой санкций в отношении России.
В посольстве России прокомментировали санкции Канады против россиян
  • © РИА Новости / Ирина Овчинникова

«Осуждаем введение Канадой очередных антироссийских санкций, которые абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию. Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно», — приводит РИА Новости сообщение.

В дипмиссии отметили, что «этот недружественный шаг, наносящий вред и без того непростым двусторонним отношениям, не останется без адекватного ответа».

«Прежде чем заниматься нравоучениями, Оттаве следовало бы подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях, включая систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации», — добавили в посольстве.

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал незаконными санкции Канады против России.

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