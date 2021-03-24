Кабмин выделит свыше 12 млрд рублей на субсидии работодателям

Правительство России выделит Фонду социального страхования свыше 12 млрд рублей на субсидии работодателям в размере трёх МРОТ за каждого нанятого сотрудника, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в перечне предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Межбюджетный трансферт бюджету Фонда социального страхования России на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на стимулирование найма безработных граждан в размере 12,146 млрд рублей в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, в том числе на субсидирование работодателей при приёме на работу в размере трёх минимальных размеров оплаты труда», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что правительство России выплатит бизнесу субсидии для найма безработных граждан. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.