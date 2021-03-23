Посла КНР вызвали в МИД ФРГ из-за ответных санкций Пекина против ЕС

Посла КНР в Берлине Ву Кена вызвали в МИД Германии на «срочный» разговор из-за введения Пекином ответных санкций против ряда депутатов, учёных и организаций из Европейского союза, сообщили в пресс-службе германского ведомства.

«Китайский посол Ву Кен был сегодня приглашён на срочный разговор со статс-секретарём Мигелем Бергером», — приводит сообщение РИА Новости.

Германский статс-секретарь в ходе встречи назвал введение Китаем санкций против граждан и институтов ЕС «неуместной эскалацией, которая без необходимости обременяет отношения», и призвал немедленно их отменить.

В то же время в МИД ФРГ напомнили, что санкции ЕС были приняты в ответ на «критическое состояние прав человека в автономной уйгурской провинции Синьцзян».

22 марта главы МИД ЕС согласовали внесение четырёх граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в «нарушении прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В ответ Пекин ввёл санкции против десяти европейцев и четырёх организаций, посоветовав Брюсселю «проанализировать свои ошибки» и перестать «играть с двойными стандартами».