Посла КНР вызвали в МИД ФРГ из-за ответных санкций Пекина против ЕС
- Reuters
«Китайский посол Ву Кен был сегодня приглашён на срочный разговор со статс-секретарём Мигелем Бергером», — приводит сообщение РИА Новости.
Германский статс-секретарь в ходе встречи назвал введение Китаем санкций против граждан и институтов ЕС «неуместной эскалацией, которая без необходимости обременяет отношения», и призвал немедленно их отменить.
В то же время в МИД ФРГ напомнили, что санкции ЕС были приняты в ответ на «критическое состояние прав человека в автономной уйгурской провинции Синьцзян».
22 марта главы МИД ЕС согласовали внесение четырёх граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в «нарушении прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В ответ Пекин ввёл санкции против десяти европейцев и четырёх организаций, посоветовав Брюсселю «проанализировать свои ошибки» и перестать «играть с двойными стандартами».