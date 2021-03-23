МИД КНР выразил протест ЕС из-за санкций против Китая

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МИД Китая вызвал главу делегации Евросоюза в Пекине и выразил ему протест в связи с введёнными санкциями против КНР по обвинению в притеснении уйгуров. Об этом сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.
МИД КНР выразил протест ЕС из-за санкций против Китая
  • Reuters

«Вечером 22 марта замминистра иностранных дел КНР Цинь Ган вызвал главу делегации ЕС в КНР, от имени правительства Китая выразил решительный протест и резко осудил введённые несколько часов назад односторонние санкции против Китая под предлогом так называемого нарушения прав человека в Синьцзяне», — говорится в заявлении.

22 марта главы МИД ЕС согласовали внесение четырёх граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в «нарушении прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В ответ Пекин ввёл санкции против десяти европейцев и четырёх организаций, посоветовав Брюсселю «проанализировать свои ошибки» и перестать «играть с двойными стандартами».

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