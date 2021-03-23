Лавров призвал Китай вместе с Россией отстаивать принципы Устава ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России и Китаю необходимо совместно отстаивать принципы Устава Организации Объединённых Наций, которые игнорирует Запад.

Лавров в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И заявил, что «ситуация в мире проще не становится».

Он добавил, что западные коллеги пытаются «всеми правдами и неправдами обеспечить своё доминирование, игнорируя объективный ход истории, в соответствии с которым формируется многополярное мироустройство».

«Конечно, нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН, которые, как я уже говорил, наши западные коллеги все вообще игнорируют и пытаются изобретать свои собственные правила, которые потом навязываются всем остальным», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее глава МИД Китая заявил, что Пекин и Москва договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.