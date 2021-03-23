Ван И рассказал о договоре о добрососедстве между Китаем и Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и Москва договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам китайского министра, за последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития отношений между Китаем и Россией, а также способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений.

«Мы договорились об автоматическом продлении данного договора и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учётом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений», — заявил он перед переговорами с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Также Ван И считает, что этот договор поможет придать новый импульс развитию отношений двух стран.

Ранее в МИД России сообщили, что российский и китайский министры иностранных дел провели переговоры.