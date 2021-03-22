Лавров провёл встречу с главой МИД Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «проинформировали друг друга об отношениях России и Китая с США, а также обсудили ряд актуальных вопросов мировой повестки, в том числе взаимодействие в ООН и других международных организациях, ситуацию в Афганистане, Мьянме, проблематику СВПД».

«Встреча прошла в доверительной, дружеской атмосфере, подтвердила единство подходов к обсуждавшимся темам. 23 марта переговоры будут продолжены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров 22—23 марта совершит рабочий визит в Китай и проведёт переговоры с Ван И.