МИД России анонсировал поездку Лаврова в Китай
- РИА Новости
Встреча Лаврова и Ван И запланирована 23 марта в городе Гуйлинь.
Во время переговоров они обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях, а также подготовку мероприятий по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.
Также стороны рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии, пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введёнными для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам.
Ранее сообщалось, что в период с 22 по 25 марта состоятся рабочие визиты Лаврова в Китай и Южную Корею.