МИД России анонсировал поездку Лаврова в Китай

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Глава МИД России Сергей Лавров 22—23 марта совершит рабочий визит в Китай и проведёт переговоры с китайским коллегой Ван И. Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
МИД России анонсировал поездку Лаврова в Китай
  • РИА Новости

Встреча Лаврова и Ван И запланирована 23 марта в городе Гуйлинь.

Во время переговоров они обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях, а также подготовку мероприятий по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.

Также стороны рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии, пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введёнными для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам.

Ранее сообщалось, что в период с 22 по 25 марта состоятся рабочие визиты Лаврова в Китай и Южную Корею.

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