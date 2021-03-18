Лавров посетит Китай и Южную Корею

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «в период с 22 по 25 марта состоятся рабочие визиты министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китайскую Народную Республику и Республику Корея».

«23 марта в городе Гуйлинь пройдут переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики», — цитирует РИА Новости Захарову.

Она сообщила, что «24 марта в Сеуле министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея».

«25 марта в Сеуле состоятся переговоры министра иностранных дел России с его южнокорейским коллегой», — добавила представитель МИД.

Ранее Захарова прокомментировала поездку Лаврова по странам Персидского залива.