Лавров посетит Китай и Южную Корею
- РИА Новости
«23 марта в городе Гуйлинь пройдут переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики», — цитирует РИА Новости Захарову.
Она сообщила, что «24 марта в Сеуле министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея».
«25 марта в Сеуле состоятся переговоры министра иностранных дел России с его южнокорейским коллегой», — добавила представитель МИД.
Ранее Захарова прокомментировала поездку Лаврова по странам Персидского залива.