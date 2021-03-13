Захарова прокомментировала поездку Лаврова по странам Персидского залива

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» прокомментировала поездку министра иностранных дел Сергея Лаврова по странам Персидского залива.

«Если всё-таки говорить как учил нас министр иностранных дел России Сергей Лавров — быть вежливыми людьми и себя не перехваливать, то назовём это более чем продуктивной поездкой», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани рассказал о консультациях Москвы, Дохи и Анкары по Сирии.