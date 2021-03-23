RT Creative Lab попала в список 50 глобальных креативных компаний по версии Cresta Awards.

Список Global Top 50 составлен по итогам премии Cresta 2020 года, которая была открыта и бесплатна для всех.

В список попали только лучшие и наиболее известные мировые агентства, такие как BBDO, Ogilvy, Serviceplan, FCB, Mother, Cheil, Geometry, Heimat, McCann, Publicis.

Премия вручается с 1993 года, её главный слоган — Creative Standards.

RT Creative Lab — это творческая команда RT, которая создаёт для канала крупномасштабные цифровые проекты, посвящённые образованию и истории.

Последний такой проект — #СтраницыПобеды, посвящённый 75-летию Победы и вышедший в 2020 году.

12 марта сообщалось, что RT стал лучшим брендом в сегменте Digital ежегодного национального рейтинга креативности АКАР за 2020 год, опередив «Дождь», «Билайн», «Медузу», «Яндекс» и ТНТ.