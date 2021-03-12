RT стал лучшим брендом в сегменте Digital ежегодного рейтинга креативности АКАР-2020
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Также RT вошёл в пятёрку лучших брендов данного рейтинга.
Отмечается, что RT Creative Lab вошло в топ-10 сразу в трёх сегментах (Creative, Branding, Digital) рейтинга агентств.
RT Creative Lab — это креативная команда RT, которая создаёт для канала крупномасштабные цифровые проекты, посвящённые образованию и истории.
Последний такой проект — #СтраницыПобеды, посвящённый 75-летию Победы и вышедший в 2020 году.
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР, до 2000 года — РАРА) создана в 1993 году.
АКАР — ведущее и крупнейшее профессиональное объединение более 200 участников рынка коммуникационных услуг России. Каждый год организация составляет рейтинги креативности по итогам прошедшего фестивального года.
В апреле пройдёт Best Cases Conference при поддержке АКАР, где RT Creative Lab представит один из победивших кейсов.