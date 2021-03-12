RT стал лучшим брендом в сегменте Digital ежегодного рейтинга креативности АКАР-2020

RT стал лучшим брендом в сегменте Digital ежегодного национального рейтинга креативности АКАР за 2020 год, опередив «Дождь», «Билайн», «Медузу», «Яндекс» и ТНТ.

Также RT вошёл в пятёрку лучших брендов данного рейтинга.

Отмечается, что RT Creative Lab вошло в топ-10 сразу в трёх сегментах (Creative, Branding, Digital) рейтинга агентств.

RT Creative Lab — это креативная команда RT, которая создаёт для канала крупномасштабные цифровые проекты, посвящённые образованию и истории.

Последний такой проект — #СтраницыПобеды, посвящённый 75-летию Победы и вышедший в 2020 году.

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР, до 2000 года — РАРА) создана в 1993 году.

АКАР — ведущее и крупнейшее профессиональное объединение более 200 участников рынка коммуникационных услуг России. Каждый год организация составляет рейтинги креативности по итогам прошедшего фестивального года.

В апреле пройдёт Best Cases Conference при поддержке АКАР, где RT Creative Lab представит один из победивших кейсов.